Султан Сулейман оценил бы по достоинству: исполнительница роли Михримах показала, как готовится к Новому году

Звезда сериала «Великолепный век» Пелин Карахан похвасталась своей новогодней елкой. Турецкая актриса, сыгравшая в сериале Михримах-султан (дочь Роксоланы и Сулеймана I Великолепного), показала, что ей не чужды европейские новогодние традиции.

Оформлением новогоднего деревца занималось специальное дизайнерское агентство. «Моя праздничная елка… С детства люблю новогодние украшения… Я чувствую себя счастливой каждый раз, когда смотрю на нее», — призналась Пелин.

Впрочем, не все поклонники актрисы поддержали ее восхищение. Судя по отзывам в Instagram, фанаты Карахан не разделяют актрису и ее сериальный образ. Пелин указывают, что ей не стоит столь открыто демонстрировать любовь к немусульманским праздникам.

Пелин Карахан 36 лет. В ее актерской карьере было пять сериалов. «Великолепный век» сделал Пелин узнаваемой не только в Турции, но и в странах Европы. После успеха сериала Пелин предложили работу на телевидении, она ведет несколько развлекательных шоу.

Фото pelinkarahan/Instagram



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