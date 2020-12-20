27.92 / 28.07 33.96 / 34.19
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Султан Сулейман оценил бы по достоинству: исполнительница роли Михримах показала, как готовится к Новому году

22:05 20 декабря 2020
пелин карахан

Звезда сериала «Великолепный век» Пелин Карахан похвасталась своей новогодней елкой. Турецкая актриса, сыгравшая в сериале Михримах-султан (дочь Роксоланы и Сулеймана I Великолепного), показала, что ей не чужды европейские новогодние традиции.

Оформлением новогоднего деревца занималось специальное дизайнерское агентство. «Моя праздничная елка… С детства люблю новогодние украшения… Я чувствую себя счастливой каждый раз, когда смотрю на нее», — призналась Пелин.

Впрочем, не все поклонники актрисы поддержали ее восхищение. Судя по отзывам в Instagram, фанаты Карахан не разделяют актрису и ее сериальный образ. Пелин указывают, что ей не стоит столь открыто демонстрировать любовь к немусульманским праздникам.

Пелин Карахан 36 лет. В ее актерской карьере было пять сериалов. «Великолепный век» сделал Пелин узнаваемой не только в Турции, но и в странах Европы. После успеха сериала Пелин предложили работу на телевидении, она ведет несколько развлекательных шоу.

Фото pelinkarahan/Instagram

498

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Волочкова и Гафт

Водил по ресторанам и угощал вином: Волочкова призналась в тайной связи с Валентином Гафтом

Харламов

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

певец

"Просто до мурашек": Dan Balan презентовал песню со своей подопечной из "Голосу країни"

Виталина Цымбалюк-Романовская

Почти дочь: бывшая жена Джигарханяна показала девочку, которую считает своей наследницей

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер