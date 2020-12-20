«Насте очень повезло»: исполнительница роли Жанны Аркадьевны высказалась о болезни Заворотнюк

Анастасии Заворотнюк повезло, что в тяжелый момент рядом была семья и любящие люди. Об этом заявила актриса Ольга Прокофьева, снимавшаяся вместе с Анастасией Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня». Заявление прозвучало в шоу «Лучше правду».

Сериальная «Жанна Аркадьевна» объяснила, что хоть и поддерживала долгое время дружеские отношения с Заворотнюк, но во время болезни приятельницы учла просьбы семьи и не докучала своим обществом.

«Семья дала понять, что она хочет сама справляться со своими проблемами и просила ее не беспокоить. Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг. Но всем было известно, что мы переживаем», — объяснила Прокофьева.

«Насте очень повезло, у нее грандиозная семья, любящие вокруг люди. Я очень верю, что сейчас все идет на поправку», — подытожила актриса.

Напомним, в октябре 2019 года у Заворотнюк диагностировали глиобластому - рак мозга. Дочь Анастасии уверена, что болезнь удастся победить. Близкие знакомые семьи говорят, что агрессивное заболевание получилось остановить.

Фото imdb.com

409

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter