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Шоу-бизнес

Маленького Вагана им мало: стало известно о второй беременности жены Петросяна

22:50 20 декабря 2020
петросяны

В семье юмориста Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой вскоре может появиться второй малыш. Как сообщает mk.ru, мать Брухуновой уже переехала из Тулы в Москву, а соседкам объяснила отъезд готовящимся пополнением в молодой семье.

В марте 2020 года у Петросяна и Брухуновой родился сын. Мальчика назвали Ваганом — в честь дедушки по отцу. Когда Татьяну спросили, не хотела бы она родить еще и дочку, молодая мама уклончиво ответила: «На все воля божья».

Свадьба Брухуновой и Петросяна состоялась в декабре 2019 года. Татьяна пооткровенничала, что на самом деле их отношения длились с 2011 года, то есть начались еще когда Евгений был женат на Елене Степаненко.

Фото bruhunova/Instagram

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