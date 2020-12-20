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Шоу-бизнес

Ариана Гранде объявила о помолвке

23:00 20 декабря 2020
Ариана Гранде собралась замуж

В воскресенье, 20 декабря, популярная американская певица Ариана Гранде порадовала миллионы своих поклонников сообщением о том, что помолвлена. Она написала об этом на своей страничке в Instagram и выложила четыре снимка. На двух она изображена со своим женихом Далтоном Гомесом. Еще на двух фото можно полюбоваться кольцом, которое он подарил ей в честь помолвки.

Это оригинальное платиновое кольцо с крупным и овальным бриллиантом и большой натуральной жемчужиной.

Ариана и Далтон начали встречаться в январе. В марте они вместе ушли на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Время, проведенное вместе, показало, что отношения у пары очень серьезные. В мае Гранде выпустила вместе с Джастином Бибером клип на песню Stuck With U, в котором снялся Гомес.

Интересно, что Далтон не имеет отношения к шоу-бизнесу. Он работает агентом по продаже недвижимостью.

Знаменитости бросились поздравлять Ариану с помолвкой. В числе первых были Ким Кардашьян и Хэйли Бибер.

Гранде является обладательницей восьми рекордов, официально включенных в Книгу рекордов Гиннесса. За свою карьеру она заработала премию «Грэмми», премию Brit, девять премий MTVи множество других музыкальных наград. В 2018 году журнал Billboard назвал Ариану «Женщиной года». Time дважды включал певицы в свой список 100 самых влиятельных людей в мире — в 2016 и 2019 годах. С 2019 года Гранде удерживает лидерство среди женщин в Instagram по числу подписчиков. Их у нее более 210 миллионов.

Ариана никогда не была замужем, но это ее вторая помолвка. С 2008 по 2011 год она встречалась с актером Грэмом Филлипсом. В 2012 году познакомилась с рэпером Маком Миллером. В 2016-м их дружба переросла в роман, который завершился в мае 2018 года. В сентябре того же года Миллер скончался от передозировки наркотиками.

В это время Гранде уже была помолвлена с комиком Питом Дэвидсоном. В октябре 2018 года они неожиданно для многих поклонников разорвали помолвку.

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