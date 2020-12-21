«Я очень нервничаю»: сын Чапкиса отреагировал на госпитализацию отца

Сын знаменитого хореографа Григория Чапкиса признался, что очень волнуется из-за того, что отец попал в больницу. Григорий (Грег) Чапкис-младший живет и работает хореографом в Сан-Франциско, но к финалу «Танців з зірками» специально прилетал из Штатов в Украину, чтобы порадовать отца.

«Я очень нервничаю. Мой 90-летний папа попал в больницу», — поделился Грег Чапкис в Instagram.

Чапкис-старший тоже был взволнован. В больнице он уже около недели. «У меня страшный испуг. Испуг смерти», — признавался хореограф после первых дней в медучреждении.

Напомним, 90-летнего Чапкиса госпитализировали, после того, как у него возникли сложности с дыханием. В первую очередь, врачи заподозрили коронавирусную инфекцию, но два теста дали негативный результат. Чапкис рассказал, что лежит в хорошей больнице, но врачей и медсестер, как и повсюду, не хватает, а один из этажей клиники отвели под пациентов с COVID-19.

Фото gregchapkis/instagram

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