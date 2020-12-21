27.95 / 28.15 33.85 / 34.15
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Я очень нервничаю»: сын Чапкиса отреагировал на госпитализацию отца

7:51 21 декабря 2020
чапкис

Сын знаменитого хореографа Григория Чапкиса признался, что очень волнуется из-за того, что отец попал в больницу. Григорий (Грег) Чапкис-младший живет и работает хореографом в Сан-Франциско, но к финалу «Танців з зірками» специально прилетал из Штатов в Украину, чтобы порадовать отца.

«Я очень нервничаю. Мой 90-летний папа попал в больницу», — поделился Грег Чапкис в Instagram.

Чапкис-старший тоже был взволнован. В больнице он уже около недели. «У меня страшный испуг. Испуг смерти», — признавался хореограф после первых дней в медучреждении.

Напомним, 90-летнего Чапкиса госпитализировали, после того, как у него возникли сложности с дыханием. В первую очередь, врачи заподозрили коронавирусную инфекцию, но два теста дали негативный результат. Чапкис рассказал, что лежит в хорошей больнице, но врачей и медсестер, как и повсюду, не хватает, а один из этажей клиники отвели под пациентов с COVID-19.

Фото gregchapkis/instagram

107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Харламов

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

Санчес&nbsp;— Фернандес

Боксер-супертяжеловес отправил соперника в глубокий нокаут за канаты ринга

певец

"Просто до мурашек": Dan Balan презентовал песню со своей подопечной из "Голосу країни"

Виталина Цымбалюк-Романовская

Почти дочь: бывшая жена Джигарханяна показала девочку, которую считает своей наследницей

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер