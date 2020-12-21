Ставшая мужчиной актриса Эллен Пейдж опубликовала первое фото в новом статусе

Трансгендер Эллиот Пейдж, ранее известный любителям кино как Эллен Пейдж («Джуно», «Начало», «Люди Икс», «Академия Амбрелла») опубликовал свои первые фото в новом статусе. После смены гендерной принадлежности Эллиот носит очки и по-прежнему предпочитает свободный стиль и темные цвета в одежде.

В связи с приближающимся Рождеством Эллиот призывает поддержать инициативы TranSanta (Санта-Клаус для трансдетей) и Translifeline (горячая линия для трансгендеров). «Ваша любовь и поддержка были величайшим подарком… Берегите себя. Будьте рядом друг с другом… Увидимся в 2021 году. Xoxo. Эллиот», — подписался он.

Напомним, почти три года назад Пейдж оформила брачный союз с канадской танцовщицей Эмми Портнер.



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