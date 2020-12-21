Писательница Джоан Роулинг зарабатывает по 850 тысяч долларов в месяц благодаря телевидению

Британская писательница Джоан Роулинг еще в 2007 году завершила серию своих книг о Гарри Поттере, которые завоевали популярность во всем мире и сделали автора первым человеком, который стал долларовым миллиардером благодаря своему литературному таланту. Однако 55-летняя Роулинг все еще продолжает зарабатывать огромные деньги. Так, по подсчетам издания The Sun, за последние два года ее ежемесячный доход составлял около 850 тысяч долларов — в основном благодаря телевидению.

На телеканале Би-би-си экранизировали еще не завершенную серию книг писательницы про частного детектива Корморана Страйка, которую она пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Недавно в продаже появилась пятая книга этой серии — «Дурная кровь», которая сразу стала бестселлером.

Показ четвертого сезона сериала, основанного на четвертой книге «Смертельная белизна», состоялся в период с 30 августа по 13 сентября 2020 года.

Джоан также получает доход от постановки на театральной сцене пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» (Роулинг выступает в ней соавтором вместе с писателем и сценаристом Джеком Торном, а также режиссером Джоном Тиффани), а также от сериала HBO и Би-би-си по мотивам ее книги «Случайная вакансия».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Джоан Роулинг ополчились в сети из-за ее нового романа о трансвестите-убийце.



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