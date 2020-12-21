«Моя любимая мама»: у Верки Сердючки обнаружилась дочь

У самой известной украинской проводницы Верки Сердючки (персонажа, сыгранного Андреем Данилко), похоже, появилась дочь. Она называет себя Джоланта (Джола) Сердючка и активно отмечает «маму Веру» в Instagram.

Джоланта, судя по всему, живет в Польше и не оставалась в стороне, когда там проходили акции протеста против запрета абортов.

Интересуется Джола Сердючка и украинскими событиями. Блогер была в восторге, когда увидела Верку Сердючку вместе с президентом Владимиром Зеленским на День независимости Украины 24 августа 2020 года. Джоланта написала, что гордится мамой:

Джоланта подключается к защите Данилко, когда того пытаются очернить в социальных сетях.

О себе Джоланта пишет немного, но зато охотно делится своими свежими фотографиями:

Джоланте нравится розовый цвет:

Напомним, Андрею Данилко, творческому «родителю» Верки Сердючки, 47 лет. По данным СМИ, Данилко никогда не был женат и детей у него тоже нет. В интервью «ФАКТАМ» артист рассказывал, что его страница в Instagram заполняется другими людьми, а сам он хотел бы закрыть профиль в соцсетях. Также артист жаловался на засилье двойников Сердючки, которых появилось больше, чем в свое время у Пугачевой.

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