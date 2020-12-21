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Шоу-бизнес

«Отчаяние-грех»: сын Заворотнюк раскрыл депрессивные мысли

9:19 21 декабря 2020
майкл заворотнюк

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк поделился в Instagram своей поэзией. На суд читателей 20-летний Майкл вынес стихотворение «Отчаяние-грех».

В сердце, где не нужны перемены,
Здесь скорбь и смирение несущие стены,
Грёзы-воспоминания надежды ушедшей
В терновом лабиринте души искалеченной.

На белом холсте красной нитью
Вышито всё, что стоит забыть бы
Капля за каплей — воспоминания
О твоём тепле, затем — молчание.


Аудитории Майкла стихи понравились. «Зрелые, хоть и грустные», — говорят читатели.

Напомним, ранее Майкл рассказывал, что «жизнь всего лишь тлен», а заодно поделился «грустными мелодиями для грустных людей».

Фото mike_zavorotnyuk/Instagram

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