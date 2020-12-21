«Отчаяние-грех»: сын Заворотнюк раскрыл депрессивные мысли

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк поделился в Instagram своей поэзией. На суд читателей 20-летний Майкл вынес стихотворение «Отчаяние-грех».

В сердце, где не нужны перемены,

Здесь скорбь и смирение несущие стены,

Грёзы-воспоминания надежды ушедшей

В терновом лабиринте души искалеченной.

На белом холсте красной нитью

Вышито всё, что стоит забыть бы

Капля за каплей — воспоминания

О твоём тепле, затем — молчание.



Аудитории Майкла стихи понравились. «Зрелые, хоть и грустные», — говорят читатели.

Напомним, ранее Майкл рассказывал, что «жизнь всего лишь тлен», а заодно поделился «грустными мелодиями для грустных людей».

Фото mike_zavorotnyuk/Instagram

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