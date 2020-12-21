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Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериалов «Корона» и «Шерлок»

9:48 21 декабря 2020
Розалинд Найт

В возрасте 87 лет умерла популярная британская актриса Розалинд Найт. Об этом пишет издание Metro.

Она получила известность еще в 1950-х годах благодаря серии популярных комедийных фильмов «Так держать…». Розалинд снималась во множестве телесериалов, в числе которых «Улица Коронации», «Корона» (где она сыграла свекровь королевы Елизаветы II принцессу Алису Баттенбергскую), «Пуаро Агаты Кристи», «Мисс Марпл Агаты Кристи», а также два сериала про Шерлока Холмса — «Приключения Шерлока Холмса» 1980-х годов и «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Найт появилась в фильме 2002 года «Мой мальчик», главную роль в котором сыграл Хью Грант.

У Розалинд, которая была замужем за режиссером и продюсером Майклом Эллиоттом (с 1959-го года до его смерти в 1984-м году) остались две дочери — театральный режиссер Марианна Эллиотт и актриса Сюзанна Эллиотт.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти культовой британской актрисы Барбары Виндзор.

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