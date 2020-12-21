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Анастасия Приходько вызвала полицию из-за дочери

10:25 21 декабря 2020
приходько

К певице Анастасии Приходько приехала полиция. Причиной стала 10-летняя Нана, дочь певицы. Настя рассказала, что пригласила полицейских, чтобы те побеседовали с дочерью. Результатами встречи Приходько осталась довольна.

«Обратилась в полицию, и они приехали и провели беседу со старшей дочерью… И объяснили что мир не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок! Вот молодцы и прям гордость за нашу Полицию!!!» — заявила Приходько.

Подписчики Анастасии сначала недоверчиво отнеслись к новости, но Приходько рассказала подробности.

Напомним, ранее Анастасия жаловалась на бунтарский характер дочери, у которой начала проявляться подростковая склонность к протестам. Приходько призналась, что Нана не горит желанием выполнять домашнее задание, из-за чего мать страдает комплексом вины.

Нана — дочь Анастасии Приходько и ее первого мужа Нурика Кухилавы. Когда Настя второй раз вышла замуж, супруг Александр усыновил девочку и дал ей свою фамилию.

Фото Анастасия Приходько/Facebook

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