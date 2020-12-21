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Шоу-бизнес

«Моложе выглядит»: мать Ольги Бузовой поразила внешностью

10:41 21 декабря 2020
Ольга Бузова с мамой

Популярная российская тусовщица и певица Ольга Бузова выложила в социальные сети фотографию с мамой, удивив фолловеров тем, как молодо выглядит Ирина Александровна Бузова.

«Драгоценные минуты рядом. Мое сокровище. Мама», — пишет Бузова в Instagram.

На фото Ольга стоит рядом с мамой, а первый план занимает огромный букет роз (заглавное фото).

Фолловеры отмечали не только то, что мама певицы хорошо выглядит — в одном из комментариев его автор написала, что она смотрится моложе собственной дочери. Хотя не так давно ее молодость не смотрелась так «радикально».

Маме певицы — 59 лет. Она окончила медицинский вуз и работает по специальности — заместителем главного врача в в питерской стоматологической клинике.

Она также часто мелькает на телевидение — дочь часто приглашает маму в шоу, где снимается сама.

Ранее сообщалось, что фолловеры раскритиковали Ольгу Бузову, которая перепела хит рэпера Моргенштерна «Кадиллак» и попала на видео.

Фото со странички Ольги Бузовой в соцсетях.

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