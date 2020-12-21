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Шоу-бизнес

Умер создатель "Ну, погоди!" Александр Курляндский

10:49 21 декабря 2020
Александр Курляндский

В возрасте 82 лет умер писатель, драматург и сценарист Александр Курляндский — один из создателей самого известного советского мультсериала «Ну, погоди!». Об этом сообщили родные Курляндского радиостанции «Эхо Москвы».

Причина смерти не называется.

Помимо приключений волка и зайца, Курляндский также написал сценарии к мультфильмам «Великолепный Гоша», «Возвращение блудного попугая», «Баба-яга против» (совместно с Эдуардом Успенским и Григорием Остером).

Александр Ефимович писал юмористические рассказы, пять из которых вошли в киножурнал «Ералаш».

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