Гарик Харламов высмеял «поплывшего» на «Давай поженимся!» жениха

Шоумен Гарик Харламов, посмотрев очередной выпуск шоу «Давай поженимся», не мог удержаться от злой шутки в адрес одного из «женихов». Мужчина теоретически был готов пообщаться с «невестой», но увидев соперника-атлета, тут же пошел на попятную и заявил, что не слишком ему и нравится героиня программы.

«Поглядев ее побольше, я понял — это не мой вариант», — оправдывался кавалер.

«Не его вариант! Вот прям вообще», — согласился Харламов.

Напомним, ранее Харламов высмеял стыдный момент на шоу «Давай поженимся».

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