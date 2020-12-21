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«Нельзя одной ***** на двух стульях»: фото с Софией Ротару на яхте в Крыму вызвало конфликт

11:23 21 декабря 2020
крым яхта

Сыну Софии Ротару Руслану Евдокимову устроили скандал в соцсетях из-за опубликованного фото из Крыма. Руслан поделился воспоминаниями, как семья ходила на прогулку на яхте. Поводом для скандала стала геолокация без указания Украины. На геометке обозначено место: «Крым, Гурзуф, Аю-Даг».

Позже Руслан объяснил, что фотографии около десяти лет. В тени на палубе сидит София Михайловна, а ноги, торчащие из воды, принадлежат Софии-младшей (внучке певицы), которая в то время еще была подростком.

Аргументы от Евдокименко комментаторов не убедили. Они настаивают: хоть фото и снималось давно, но ничто не мешало при публикации снимка 19 декабря поставить правильную геометку.

Напомним, София Ротару решила продать принадлежащий ей отель «Вилла София» в Крыму.

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крым яхта

«Нельзя одной ***** на двух стульях»: фото с Софией Ротару на яхте в Крыму вызвало конфликт

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