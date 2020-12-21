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Бесстыжая Асмус в постели похвасталась встречей с сердцеедом Молочниковым

11:55 21 декабря 2020
асмус

Актриса театра и кино Кристина Асмус, бывшая жена Гарика Харламова, в Instagram рассекретила свои «бесстыжие» фото, а заодно похвасталась встречами с актером и режиссером Александром Молочниковым. У последнего репутация серцееда, но Кристину это не смущает.


Ранее в интервью Молочников рассказывал, как покоряет женщин. По словам актера, дамы покупаются на образ «нищего романтика». «У меня не то, чтобы полное отсутствие материальных ценностей. Но я романтичный парень. Мне доставляет удовольствие делать жизнь того, кто мне симпатичен, неожиданной и яркой», — заявлял он.


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