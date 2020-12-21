Вторая часть «Семейки Крудсов» и украинский боевик «Безславні кріпаки»: что посмотреть в кино с 24 декабря

В четверг, 24 декабря, в украинский прокат выходят четыре новых фильма, в том числе «Безславні кріпаки», снятый отечественными кинематографистами. Поклонники анимационного кино смогут увидеть продолжение «Семейки Крудсов», а также новую работу американца Пита Доктера, обладателя двух «Оскаров», который подарил нам «Головоломку» и «Вверх». Четвертая премьера — российская комедия «Обратная связь», созданная членами популярного коллектива «Квартет И». Отсутствие ярких новинок прокатчики стремятся компенсировать повторным показом проверенных кинохитов. Один из них — отечественная фильм-сказка «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке». Кроме того, зрителям предлагаются две части «Гарри Поттер и Дары смерти», которые, как известно, завершают эту невероятно популярную киносерию.

«Безславні кріпаки» («Бесславные крепостные»)

(12+, Украина, B&H Film distribution company, комедийный боевик, бюджет — 24,5 миллиона грн)

В названии фильма легко угадывается некий намек на культовую картину Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Поклонники американского режиссера или Брэда Питта, который сыграл в ней главную роль, конечно, помнят те невероятные события, якобы произошедшие с реальными историческими персонажами. Режиссер Роман Перфильев позволил себе такую же вольность, рассказав историю молодого Тараса Шевченко, который в 1844 году познакомился с настоящим японским самураем, неизвестно как оказавшимся в Украине. И этот самый самурай решил обучить будущего Кобзаря премудростям боевых искусств. Вот такая завязочка у этой картины! Роль Шевченко исполнил Роман Луцкий, актер Ивано-Франковского областного украинского драматического театра им. Ивана Франко. Перфильев утверждает, что идея фильма родилась у него во время Революции Достоинства, когда он увидел, как его коллеги стали изображать классиков украинской литературы в виде байкеров, рокеров, хипстеров. Именно тогда он решил превратить Шевченко в самурая. Кстати, еще один интересный штрих. Роман хотел сначала назвать свой фильм «Тарас Шевченко: Первый самурай», и это уже был бы прозрачный намек на другой голливудский хит — «Последний самурай» с Томом Крузом в главной роли. «Безславні кріпаки» на данный момент заработали резко противоположные отзывы зрителей, которые посмотрели картину на допремьерных показах. Одни ругают фильм, называя его полным бредом и неуважением к истории и к Тарасу Шевченко. Другие захлебываются от восторга. Остается добавить, что большую часть денег на съемки картины — 19,6 миллиона грн. — выделило государство.

«Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» («Адская Хоругва, или Рождество Казацкое»)

(0+, Украина, Кинокомпания 2016 и UFD, фильм-сказка, бюджет — 32 миллиона грн)

В основу сценария фильма положено произведение известного украинского писателя и музыканта Сашка Лирника «Про старого казака, рождественского черта, четыре угла и казацкий род». В 2018 году этот сценарий был признан лучшим в Украине. Режиссурой занялся Михаил Костров. Картина анонсируется как произведение, продолжающее традиции украинского фольклора и казацкой мифологии, заложенные в бессмертных творениях Ивана Петровича Котляревского и Николая Васильевича Гоголя. Настоящее имя Сашка Лирника — Александр Власюк. Он является автором трех книг сказок. Одна из них легла в основу фильма «Черный казак», который прошел в украинском прокате в конце 2018 года, собрав 600 тысяч грн. Лирник сыграл в картине одну из ролей. Премьера «Хоругвы» состоялась в рамках 48-го Международного киевского кинофестиваля «Молодость» в мае 2019 года. В прокат фильм вышел 1 января 2020 года и собрал 9,5 миллиона грн. И вот теперь картину выпускают повторно. Снялись в фильме Константин Линартович, Григорий Бакланов, Леся Самаева.

«Душа»

(0+, США, Walt Disney, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 150 миллионов долларов)

Главный герой мультфильма — школьный учитель музыки, влюбленный в джаз, который всю жизнь мечтал выступать с концертами. И вот в тот момент, когда его мечта должна была осуществиться, произошел инцидент, в результате которого душа учителя отделилась от тела и перенеслась в место, где другие души проходят обучение, прежде чем вселяются в новорожденных… Снял картину известный американский режиссер, сценарист и продюсер Пит Доктер. Обладатель двух премий «Оскар» работает в знаменитой студии Pixar. Он прославился благодаря мультфильмам «Корпорация монстров», «Головоломка», «Вверх». Премьера «Души» была запланирована на июнь, однако помешала пандемия коронавируса. Сначала Walt Disney перенесла ее на ноябрь, а затем приняла решение и вовсе не выпускать мультфильм в американский прокат. В США зрители смогут увидеть ленту на платном телеканале Disney +. В оригинальной версии главных персонажей озвучили звезды Голливуда Джейми Фокс, Тина Фей, Анджела Бассетт.

«Семейка Крудсов: Новая эра»

(0+, США, Universal Pictures, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 65 миллионов долларов)

Первая часть «Семейки Крудсов» вышла в 2013 году и собрала в мировом прокате 587,2 миллиона долларов при затратах на съемки в размере 175 миллионов долларов. Расходы на вторую часть Universal Pictures и DreamWorks Animation значительно сократили. Сменился режиссер (мультфильм стал дебютом Джоэла Кроуфорда). А вот актеры, озвучившие главных героев в оригинальной версии, остались прежние — Николас Кейдж, Эмма Стоун, Райан Рейнольдс. Идея снимать продолжение появилась еще в 2013 году. Премьера второй части была запланирована на сентябрь 2017 года, однако взявшиеся за работу над мультфильмом Кирк де Микко и Крис Сандерс разругались с руководством студии. Вот тогда проект получил в свои руки Кроуфорд. Разгар съемок пришелся на пандемию коронавируса. Члены команды Джоэла были вынуждены работать в удаленном режиме. Каждый находился у себя дома в самоизоляции. Кроуфорд сводил вместе полученные от помощников материалы. Но получилось очень даже весело. Результат говорит сам за себя. В США «Семейка Крудсов: Новая эра» вышла в прокат 25 ноября и уже собрала 84,6 миллиона долларов. В условиях, когда кинотеатры работают при жестких ограничениях, согласитесь, это весьма впечатляет. Так о чем же рассказывает сиквел? Крудсы вынуждены покинуть насиженное место и отправляются в опасное путешествие в поисках безопасного жилья. Они находят идеальный уголок, вот только там уже живет другая семья, которая к тому же несколько обошла в развитии Крудсов…

«Обратная связь»

(12+, Россия, Sony Pictures Releasing, комедия)

Сценарий фильма написали члены популярного «Квартета И» Леонид Барац и Ростислав Хайт. Они же исполнили главные роли вместе со своими друзьями и коллегами Камилем Лариным и Александром Демидовым. Эта четверка хорошо известна по культовым лентам «День выборов» и «День радио». «Обратная связь» является продолжением комедии «Громкая связь», вышедшей в России в 2019 году. Кассовые сборы составили 7,3 миллиона долларов. Это была переработанная «Квартетом И» популярная итальянская трагикомедия «Идеальные незнакомцы». Четверо друзей собираются на даче одного из них. Когда идея поиграть в «Монополию» не вызывает большого восторга, жена хозяина дома предлагает нечто новое. Все сидящие за столом должны выложить свои смартфоны и отвечать на звонки только по громкой связи. Смелый эксперимент едва не оборачивается настоящей драмой! В «Обратной связи» зрители узнают, как герои картины сумели все же сохранить дружеские отношения. Теперь они собираются вместе отпраздновать Новый год. И опять собираются на даче 31 декабря…

Узнать, какие фильмы вышли в прокат в украинских кинотеатрах на прошлой неделе, и посмотреть трейлеры к ним можно здесь.

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