Одинокая Дженнифер Энистон бросилась целовать саму себя

Голливудская звезда Дженнифер Энистон, входящая в топ самых красивых в мире людей, составила подбадривающее послание для тех, кто пережил 2020 год и теперь пытается собраться с силами.

На фото из личного архива Дженнифер зависла над умывальником в ванной и целует свое отражение в зеркале. «Какой год. Напоминалочка о том, что стоит подарить немного любви самой себе… И держитесь там», — подписала Энистон снимок.

Дженифер Энистон 51 год. К своему дню рождения звезда снялась в смелой фотосессии. А на вопрос о мечтах рассказала, что грезит о домике на берегу океана и о бегающих рядом детях.



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