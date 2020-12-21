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Шоу-бизнес

Одинокая Дженнифер Энистон бросилась целовать саму себя

13:10 21 декабря 2020
энистон

Голливудская звезда Дженнифер Энистон, входящая в топ самых красивых в мире людей, составила подбадривающее послание для тех, кто пережил 2020 год и теперь пытается собраться с силами.

На фото из личного архива Дженнифер зависла над умывальником в ванной и целует свое отражение в зеркале. «Какой год. Напоминалочка о том, что стоит подарить немного любви самой себе… И держитесь там», — подписала Энистон снимок.

Дженифер Энистон 51 год. К своему дню рождения звезда снялась в смелой фотосессии. А на вопрос о мечтах рассказала, что грезит о домике на берегу океана и о бегающих рядом детях.

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