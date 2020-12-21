Возлюбленный Лободы «повесился» в клипе с новым партнером

Немецкий рокер Тилль Линдеманн, прекративший пятилетнее сотрудничество с шведским музыкантом Петером Тэгтгреном, снялся в новом клипе, где фигурируют повешенные, со скрипачем Дэвидом Гарретом. Возможно, музыкант стал новым партнером в проекте Линдеманна.

«Вы хотите увидеть эти фотографии в движении? Смотрите видео прямо сейчас на YouTube!» — пишет Линдеманн в Instagram, где публикует несколько фотографий со съемок.

А вот и клип Тилля Линдеманна и Дэвида Гаррета «Каждый день не воскресенье».

Ранее блогер Лена Миро «прошлась» по слухам о том, что отцом второй дочки певицы Светланы Лободы может быть вовсе не немецкий рокер Тилль Лидерманн, а молодой красивый танцовщик Назар Грабар. Последнего, кстати, Лобода активно продвигает в шоу-бизнесе. В частности, ему была отведена одна из главных ролей в клипе «Твои глаза». Впрочем, сама Светлана Лобода от этих слухов отмахивалась, называя их отношения с Грабаром «партнерскими».

Фото со странички Тилля Линдеманна в социальных сетях.

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