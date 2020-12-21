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Шоу-бизнес

Оля Цибульская выругалась при маленьком сыне

13:48 21 декабря 2020
Оля Цибульская

Популярная певица и телеведущая Оля Цибульская, выпустившая скандальный клип «По барабану», не сдержалась во время интервью Кате Осадчей.

Недавно Оле исполнилось 35 лет. На день рождения муж подарил ей поездку.

«Поеду туда, где тепло и греет море. Куда именно, говорить не буду. Как-то только расскажу, сразу все не получается: или рейс отменяется, или еще что-то. Я лучше выложу фото в стрингах и тогда порадуемся все вместе», — рассказала Оля.

Она призналась, что утром после 35-летия испытывала смешанные эмоции.

«Я проснулась и подумала: „Ой, бл**ь!, 35“. А потом я успокоила себя, пока меня поздравляют родители, остаюсь маленькой девочкой», — ответила Оля.

Рядом с ней в это время находился ее маленький сын Нестор. Выражаясь, Оля прикрыла ему уши руками.

Ранее Оля Цибульская раскрыла правду об отношениях с участником «Танців з зірками».

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