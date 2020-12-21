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Шоу-бизнес

Андрея Разина возбудила интрига с Моргенштерном и ДНК-тестом на «Давай поженимся!»

14:40 21 декабря 2020
моргенштерн

Продюсер и музыкальный менеджер Андрей Разин заинтриговал аудиторию в Instagram сценарием нового выпуска шоу «Давай поженимся». Продюсер выяснил, что авторы программы якобы будут сравнивать ДНК-тесты рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) и ведущего шоу «Модный приговор» Александра Васильева.

«Как рассказала одна из участниц шоу СМИ, в программе выяснялось возможное родство двух, казалось бы, абсолютно противоположных звезд российского шоу-бизнеса… Как вы думаете нас ждет сюрприз?» — интересуется продюсер.

Напомним, ранее телепередачу «Давай поженимся» высмеивали за излишний креатив, например, за неоднозначные танцы в эфире и странные задания участникам.

Фото razin_andrei_lm/Instagram

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