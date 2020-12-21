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Шоу-бизнес

«С Тиной было бы лучше»: Дан Балан получил «душераздирающее напоминание»

15:35 21 декабря 2020
Dan Balan & Indi

На всех музыкальных площадка представлена песня дуэта Dan Balan & Indi «Дышат о любви». Об этом певец сообщил в своем Instagram.

Песню, которую Дан Балан записал в дуэте со своей бывшей подопечной по «Голосу країни» певицей Indi (Индирой Эдильбаевой). Фолловеры высказывают противоречивые мнения о новой композиции. Многие в восторге: «Поздравляю с премьерой волшебной и магической песни! Очень долгожданная твоя для нас работа!», «Дан, это потрясающе», «Ты наш Гений! Все, чего ты касаешься, превращается в Магию! Очередной шедевр

Но есть и другие мнения. Так, одна из подписчиц написала: «С Тиной было бы лучше». Этот комментарий отсылает ко времени, когда Дан Балан и Тина Кароль пели дуэтом. Напоминаем, они были вместе тренерами на шоу «Голос країни», и поклонники подозревали их в романе, даже надеялись на него.

Фото: Instagram Дана Балана

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