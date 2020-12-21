Мишель Андраде получила серьезную травму

Популярная певица Мишель Андраде (Michelle Andrade), выпустившая горячий клип Mirror, получила серьезную травму. Молодая артистка повредила шею, из-за чего не смогла подняться с постели, и была вынуждена отменить свое выступление. Об инциденте Мишель рассказала в Instagram.

«Мы отменили очень крутое выступление к которому готовились с командой режиссёров и танцоров! Это должна была быть Мега крутая постановка на мой новый трек Mirror. Я им так горела и мне было безумно обидно осознать, что станцевать его не получится», — написала Андраде.

Она уточнила, что травму получила во время репетиции, потому что не достаточно разогрела тело перед работой.

«Я повредила себе шею, до такой степени, что самостоятельно не могла вставать с кровати и двигать голову в любую сторону. Так к чему я это друзья — что даже если у вас уже мало времени в спорт зале или опоздали на любую тренировку — всегда разогревайте своё тело!», — предостерегает певица.

Ранее Мишель Андраде снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала.

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