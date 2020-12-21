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Шоу-бизнес

"Когда я стану мамой...": жена Павлика подогрела слухи о беременности

17:51 21 декабря 2020
Катерина Павлик

Супруга Виктора Павлика Катерина, которая оказалась ярой поклонницей российского шансонье Михаила Круга, опубликовала загадочный пост в Instagram.

«Когда я стану мамой, я хочу быть такой же, как моя мама. Моя мамуля — для меня пример: любви, понимания и заботы», — прокомментировала фото с матерью новоиспеченная жена певца, выразив надежду, что и она когда-нибудь заслужит такие же чувства, какие она испытывает по отношению к маме.

Пользователи сети правильно поняли намек и начали уверять Катерину в том, что она будет прекрасной мамой.

Напомним, пара официально узаконила свои отношения в апреле 2020 года. Это четвертый брак для Виктора Павлика и первый — для его жены. А в начале августа ушел из жизни старший сын певца Павел.

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