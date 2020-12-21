Скрипка представил рок-версию знаменитой колядки: сеть в восторге

Группа «Вопли Видоплясова» записала самую известную колядку Украины в стиле хард-рок. Песня представлена на YouTube-канале Олега Скрипки.

ВВ подготовили версию знаменитой колядки «Добрий вечір» — это рождественский подарок всем слушателям от ВВ. Новая заря обязательно осветит ваш дом! У вас и нас все будет хорошо!" — так подписан ролик на YouTube-канале группы.

Ранее сообщалось, что известная украинская художница ZINAIDA стала сценографом и режиссером клипа «Купалочка», записаного «ВВ» & Божичі feat Нина Матвиенко.

Пользователи оставили много восторженных комментариев.

Напоминаем, Олег Скрипка снялся в социальном ролике, в котором попросил отцов, объяснять детям, как защититься от коронавируса.

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