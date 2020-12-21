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Шоу-бизнес

Ефросинина без макияжа показала, как болеет коронавирусом

20:57 21 декабря 2020
Ефросинина без макияжа показала, как болеет коронавирусом

Известная телеведущая Маша Ефросинина, которая на днях получила коронавирусный «подарок» к новогодним праздникам, показала, как выглядит ее заболевание. Свое фото она опубликовала в Instagram.

«Друзья, Спасибо за все ваши тёплые сообщения! Вы не представляете, как они помогают! Люблю вас», — поблагодарила подписчиков Мария.

В комментариях пользователи начали успокаивать свою любимицу, рассказывая, что и сами недавно переболели, причем всей семьей.



Отметим, что 21 декабря стало известно об инфицировании другой телеведущей — Василисы Фроловой.

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