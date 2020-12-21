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Шоу-бизнес

"Больше всего цепляет страх смерти": заболевший пневмонией Чапкис признался, что боится умереть

21:46 21 декабря 2020
Григорий Чапкис

У знаменитого украинского хореографа Григория Чапкиса, который на прошлой неделе попал в больницу, подтвердили двустороннее воспаление легких. Об этом он сообщил в комментарии изданию «ГОРДОН», добавив, что благодарен медикам, но все же находится не в лучшем психологическом состоянии.

«Закашляюсь — и первая мысль: смерть идет. Я открываю окна и начинаю ходить. Мне страшно. Больше всего меня цепляет этот страх смерти», — рассказал хореограф.

По его словам, COVID-19 пока не подтвердился, однако из-за возраста пациента врачи не берутся утверждать, что вируса нет.

«В такой ситуации сложно определить, это воспалительный процесс из-за вируса или из-за возраста. Говорят, сейчас все непредсказуемо. Вчера анализ мог не показать вирус, а он на самом деле есть. Я опасаюсь, что мог заразить свою жену. Это меня волнует. Я вообще больше всего сейчас переживаю за свою жену. Я же пообещал сделать ее счастливой, а тут такие проблемы», — объяснил причину своего беспокойства хореограф.

Напомним, в Киеве в настоящее время находится сын Чапкиса Грег, который прилетел из США.

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