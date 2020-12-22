«В общем, все»: Илья Авербух впервые прокомментировал свадьбу с Лизой Арзамасовой

Тренер Илья Авербух впервые прокомментировал брак со звездой сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой, который зарегистрировали в одном из московских загсов 20 декабря.

В комментарии журналисту ресурса СтарХит расчувствовавшийся Авербух назвал 8-летние отношения со своей избранницей «большим медовым месяцем», который они надеются сохранить на всю жизнь.

«Всем счастья, любви, берегите друг друга, что и мы тоже будем делать. В общем, все. А дальше — наша жизнь», — сказал спортсмен.

Напомним, ранее о предстоящем замужестве объявила бывшая звезда российского тенниса Мария Шарапова. Избранником 33-летней Шараповой стал британский бизнесмен Александр Гилкс.

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