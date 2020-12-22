«Это и есть Леонтьев»: свежее фото 71-летнего певца вызвало недоумение

71-летний Валерий Леонтьев, чья запись новогоднего концерта ознаменовалась скандалом, напугал поклонников, появившись на презентации книги журналиста Михаила Зыгаря «Все свободны». Его фото в своем Instagram опубликовал сам Зыгарь, сопроводив его хэштегом «Таланты и поклонники».

Повседневный облик звезды эстрады оказался настолько несхожим с концертным образом, что пользователи сети начали задаваться вопросом, кто же снят на фото.

«Неудачное фото, какой-то жалкий старичок», «Это Хакамада или Леонтьев?», «Не только у меня был тяжелый год», — гласят топовые комментарии под фото. И лишь один из поклонников звезды вступился за Леонтьева, назвав его «красавой».

Напомним, в минувшем году Леонтьев публично обещал уйти со сцены, которую назвал своей «вредной привычкой». Очевидно, реализовать планы артист не торопится.

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