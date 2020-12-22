28.04 / 28.35 33.97 / 34.52
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

В Индии выбрали «Мисс Транскоролеву» — самую красивую из женщин-трансгендеров

9:43 22 декабря 2020
Шайне Сони

В Индии состоялся конкурс красоты среди трансгендерных женщин — «Мисс Транскоролева» (Miss Transqueen). Победительницей, как сообщает CNN, стала модельер и стилист Шайне Сони. Теперь она намерена защищать на мировой сцене права трансгендеров, угнетаемых на ее родине. В будущем году она примет участие в конкурсе «Мисс Международная королева» (Miss International Queen).

Сони, которая родилась мальчиком, с юных лет идентифицировала себя как девочку. И подвергалась давлению со стороны родственников и друзей, которые требовали, чтобы она вела себя соответственно ее биологическому полу. Она ушла из дома в 17 лет, поступив в Национальный институт технологии моды, затем основала собственный бренд и начала принимать гормоны.

Конкурс «Мисс Транскоролева» впервые был проведен в Индии в 2017 году. В стране, где приняты очень консервативные взгляды, трансгендеры тут подвергаются дискриминации, а часто — и физическому насилию.

Фото Miss Transqueen/Shaine Soni

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Валерий Леонтьев на сцене

«Это и есть Леонтьев»: свежее фото 71-летнего певца вызвало недоумение

Оля Полякова

«На себя не похожи»: изменившуюся Олю Полякову спутали с Надей Дорофеевой

Евгений Шевченко

«Это, конечно, сюр»: впечатления «слуги народа» Шевченко из Минска удивили журналистку

Ани Лорак

Перепуганная Ани Лорак столкнулась в России с новой версией Деда Мороза

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер