В Индии выбрали «Мисс Транскоролеву» — самую красивую из женщин-трансгендеров

В Индии состоялся конкурс красоты среди трансгендерных женщин — «Мисс Транскоролева» (Miss Transqueen). Победительницей, как сообщает CNN, стала модельер и стилист Шайне Сони. Теперь она намерена защищать на мировой сцене права трансгендеров, угнетаемых на ее родине. В будущем году она примет участие в конкурсе «Мисс Международная королева» (Miss International Queen).

Сони, которая родилась мальчиком, с юных лет идентифицировала себя как девочку. И подвергалась давлению со стороны родственников и друзей, которые требовали, чтобы она вела себя соответственно ее биологическому полу. Она ушла из дома в 17 лет, поступив в Национальный институт технологии моды, затем основала собственный бренд и начала принимать гормоны.

Конкурс «Мисс Транскоролева» впервые был проведен в Индии в 2017 году. В стране, где приняты очень консервативные взгляды, трансгендеры тут подвергаются дискриминации, а часто — и физическому насилию.



Фото Miss Transqueen/Shaine Soni

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