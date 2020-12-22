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«Грустно от таких внуков Аллы Пугачевой»: Никите Преснякову пришлось оправдываться за «шедевр»

10:11 22 декабря 2020
Никита Пресняков

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков оправдался за «песню — стеб» о себе, пришедшем грязным с тренировки и залезшем в ванну.

«Так, из-за скопления очень странных людей, которые думают, что эта песня — мое реальное „произведение“, пишу, что это стеб, формат такой, некая пародия», — объяснил Пресняков, выложивший клип о чистом «новом чуваке» в Instagram.

Дополнительное объяснение он дал и в комментариях к этому посту, где одна из фолловеров написала, что ей «странно и грустно от таких внуков Аллы Борисовны».

Никита Пресняков — старший сын Владимира Преснякова, который недавно крестил новорожденного сына Ивана.

Фото Никиты Преснякова из социальных сетей.

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