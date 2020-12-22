Филипп Киркоров удивил страстным поцелуем с Настей Стоцкой
Российский певец Филипп Киркоров подогрел слухи о романе со своей бывшей подопечной Анастасией Стоцкой. На своей странице в Instagram эпатажный артист показал страстный поцелуй с Настей и заинтриговал подписью.
«Всё, что происходило на этих выходных — было ради тебя!» — подписал фото Киркоров.
Подписчики Киркорова предположили, что так он признается Насте в любви и принялись женить их в комментариях и желать счастья.
Напомним, ранее Киркоров был продюсером Анастасии Стоцкой. Но через несколько лет сотрудничества их пути разошлись. Певица вышла замуж, родила сына и дочь.
В одном из интервью Стоцкая призналась, что была влюблена в Киркорова.
Фото instagram.com/fkirkorov215
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