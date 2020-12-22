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Шоу-бизнес

Ольга Навроцкая объяснила, почему не хочет замуж за Фагота

11:31 22 декабря 2020
Ольга Навроцкая и Фагот

Известный музыкант Фагот, рассказавший ранее о первом браке, и дизайнер Ольга Навроцкая одиннадцать лет вместе. Они называют себя семьей, но не спешат в загс. Кстати, Олег Михайлюта был женат. Затем у него был роман с журналисткой Анастасией, которая родила ему сына. На тот момент он уже был влюблен в Ольгу и выбрал ее, но активно принимает участие в воспитании сына Никиты.

«Когда ты влюбляешься, то ты не можешь себе в первую очередь врать… Я собирался с силами поговорить об этом с ней, а это тоже непросто. Раз перенес встречу, два перенес встречу, потом все же собираешься с силами, понимаешь, что надо вот сейчас все сказать, а она радостная приходит и говорит, что беременна», — поделился Фагот в программе «Зірковий шлях».

С Ольгой Навроцкой у Фагота общих детей нет. И, скорее всего, считает дизайнер, уже не будет. Ольга говорит, что в начале отношений они с Фаготом говорили о свадьбе, но до загса они так и не дошли.

«Он делал предложение в самом начале отношений, когда я пыталась от него сбежать. Делал, но не вовремя. С Олегом так получилось, что изначально не было моей целью выйти за него замуж. Думаю, если бы напились и поженились в Лас-Вегасе, это было бы прикольно. И фамилия Ольга Михайлюта — звучит красиво», — поделилась Навроцкая с каналом «Украина».

Ранее Фагот в интервью «ФАКТАМ» рассказал о том, как воспитывает сына Никиту и поделился своими взглядами на семью.

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