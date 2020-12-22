Эллерт признался, как дочь отреагировала на его победу в "Холостячке"

После неожиданного финала шоу «Холостячка» на Ксению Мишину и ее избранника Александра Эллерта обрушилась волна хейта. Пара даже пыталась оправдываться в сети. Как складываются отношения Ксении и Александра после проекта, еще не известно.

Отреагировала на изменения в личной жизни Эллерта его 13-летняя дочь Элина. Девочка следила за проектом и осталась довольна результатом, уверяет Александр.

«Она довольна! Мы виделись, созванивались, списывались. Сказала: «Ура!» — поделился Эллерт в интервью каналу СТБ.

Эля познакомилась с Мишиной во время съемок проекта, в эпизоде, когда героиня общалась с родными участников.

Напомним, 34-летний Александр Эллерт является сценаристом и ведущим мероприятий. Он был дважды женат. Поклонники шоу раскритиковали Мишину за ее выбор.

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