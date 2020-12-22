28.08 / 28.33 34.04 / 34.50
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Эллерт признался, как дочь отреагировала на его победу в "Холостячке"

12:56 22 декабря 2020
Александр Эллерт с дочкой

После неожиданного финала шоу «Холостячка» на Ксению Мишину и ее избранника Александра Эллерта обрушилась волна хейта. Пара даже пыталась оправдываться в сети. Как складываются отношения Ксении и Александра после проекта, еще не известно.

Отреагировала на изменения в личной жизни Эллерта его 13-летняя дочь Элина. Девочка следила за проектом и осталась довольна результатом, уверяет Александр.

«Она довольна! Мы виделись, созванивались, списывались. Сказала: «Ура!» — поделился Эллерт в интервью каналу СТБ.

Эля познакомилась с Мишиной во время съемок проекта, в эпизоде, когда героиня общалась с родными участников.

Напомним, 34-летний Александр Эллерт является сценаристом и ведущим мероприятий. Он был дважды женат. Поклонники шоу раскритиковали Мишину за ее выбор.

125

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оля Полякова

«На себя не похожи»: изменившуюся Олю Полякову спутали с Надей Дорофеевой

Геннадий Кернес

Репетицию похорон Кернеса сняли на видео

Кейт Миддлтон и принц Уильям, принц Эдвард и Софи

Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели время с семьей принца Эдварда, нарушив правила и разозлив британцев

Карманник

«Как саранча»: телеведущий рассказал о попытке ограбления его жены на улице в Киеве

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер