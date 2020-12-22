Лилия Ребрик удивила кардинальной сменой имиджа

Телеведущая Лилия Ребрик, покорившая зажигательным танцем, удивила кардинальной сменой имиджа. Она предстала в неожиданном ретро образе и соблазнительном наряде. Дополняют образ деликатные перчатки, атласные туфли, бусы и серьги из жемчуга и веер. Серию фото, на которых Лилию просто не узнать, она опубликовала в Instagram.

«Немного шика из 30-х. Везет мне работать с настоящими феями красоты, которые оденут тебя с иголочки, нарисуют, а ты ходи и чувствуй себя Богиней с другого века. Смотришь потом на фото: „Как будто ты и не ты…“ Но это, пожалуй, и есть изюминка нашей профессии — быть разной и при этом оставаться собой. Но „ровно в полночь карета превратится в тыкву“, и не представляете, какая радость затем влезть в любимые кроссовки и спортивный стиль — и шагом марш», — прокомментировала фото ведущая программы «Ранок з Україною» (канал «Украина»).

Также она поинтересовалась у подписчиков, понравился ли им этот образ. В комментариях они оставили сотни откликов.

Ранее Лилия Ребрик рассказала о пополнении в семье.

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