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Шоу-бизнес

Нашелся покупатель на напугавший и рассмешивший всех памятник «Аленка»

13:21 22 декабря 2020
Аленушка постапокалипсиса

Российский продюсер Андрей Разин решил выкупить странный памятник, который уже успели окрестить «Аленушкой постапокалипсиса» — монументальное изваяние сказочного персонажа установили к 250-летию города Нововоронеж.

«Держу вопрос на контроле. Думаю, в ближайшее время мы его решим. Так как на памятник Аленке были потрачены бюджетные деньги муниципалитета, жду решения местных властей о назначении аукциона по его продаже. Как только он будет выставлен на торги, я постараюсь приобрести этот памятник», — пишет Разин в своем Instagram.

По его замыслу, «Аленушку постапокалипсиса» следует установить в парке города Ставрополя. «Аленка» будет памятником 2020-му году", — считает продюсер.

Ранее не исключалось, что этот оригинальный памятник поставят возле ипподрома. Так, глава «Спортцентра» Сергей Акатов, выступивший спонсором создания скульптуры, «Аленку» не будут бояться лошади, зато она будет «забирать на себя весь негатив от людей».

Фото со странички Андрея Разина в соцсетях.

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