28.12 / 28.39 34.09 / 34.57
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Жена Владимира Преснякова пожаловалась на превращение в «бесконечную сисю»

14:09 22 декабря 2020
Наталья Подольская с сыном

Супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская поздравила себя с «двухмесячным счастьем» — ровно 2 месяца назад она родила младшего сына Ваню. В своем Instagram Наталья успокоила молодых мам, которые испытывают острое чувство несвободы и так же, как она, думают, что превращаются в «бесконечную» грудь.

«Я хочу сказать всем мамам, которые офигели от чувства несвободы. После первого ребёнка со вторым все иначе! Ты готова, ты все это знаешь, ты это проходила, ты понимаешь и настроена на то, что вся ты — для него. Пусть под вечер ты превращаешься в одну сплошную и бесконечную (простите за французский) сисю, но ты знаешь, что:

  • так сейчас надо;
  • это очень ненадолго;
  • потом будешь вспоминать;
  • эти волшебные звуки и запахи в сердце навсегда", — написала она, поздравив и Ванечку с новым этапом в его жизни.

В комментариях пользователи поблагодарили Наталью за ее советы и намекнули, что с третьим ребенком «будет еще легче».

Напомним, ранее Владимир Пресняков откровенно порадовался отношению старшего сына Тимофея к младшему Ване.

Фото Instagram Натальи Подольской

328

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Валерий Леонтьев на сцене

«Это и есть Леонтьев»: свежее фото 71-летнего певца вызвало недоумение

Оля Полякова

«На себя не похожи»: изменившуюся Олю Полякову спутали с Надей Дорофеевой

Олег Иваница

Бывший участник «Дизель Шоу» Олег Иваница впервые рассказал подробности страшной аварии, в которой погибла Марина Поплавская

Кейт Миддлтон и принц Уильям, принц Эдвард и Софи

Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели время с семьей принца Эдварда, нарушив правила и разозлив британцев

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер