Жена Владимира Преснякова пожаловалась на превращение в «бесконечную сисю»

Супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская поздравила себя с «двухмесячным счастьем» — ровно 2 месяца назад она родила младшего сына Ваню. В своем Instagram Наталья успокоила молодых мам, которые испытывают острое чувство несвободы и так же, как она, думают, что превращаются в «бесконечную» грудь.

«Я хочу сказать всем мамам, которые офигели от чувства несвободы. После первого ребёнка со вторым все иначе! Ты готова, ты все это знаешь, ты это проходила, ты понимаешь и настроена на то, что вся ты — для него. Пусть под вечер ты превращаешься в одну сплошную и бесконечную (простите за французский) сисю, но ты знаешь, что:

так сейчас надо;

это очень ненадолго;

потом будешь вспоминать;

эти волшебные звуки и запахи в сердце навсегда", — написала она, поздравив и Ванечку с новым этапом в его жизни.

В комментариях пользователи поблагодарили Наталью за ее советы и намекнули, что с третьим ребенком «будет еще легче».

Напомним, ранее Владимир Пресняков откровенно порадовался отношению старшего сына Тимофея к младшему Ване.

Фото Instagram Натальи Подольской

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