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Шоу-бизнес

Бывший участник «Дизель Шоу» Олег Иваница впервые рассказал подробности страшной аварии, в которой погибла Марина Поплавская

14:16 22 декабря 2020
Олег Иваница

Олег Иваница после страшной аварии, в которой погибла Марина Поплавская, не смог больше выходить на сцену с «Дизель Шоу». После паузы он сосредоточился на своей актерской карьере, играет в театре и снимается в кино.

О той страшной аварии он и сейчас, спустя два года, не может вспоминать без слез. Но старается прятать их от публики.

«Наедине — да. Публичные слезы — это, как правило, не проявление эмоций, это инструмент манипуляций. А вот один, после той ситуации — да, мне помогло», — рассказал Иваница. Он добавил, что трагедия навсегда изменила его.

«Нас спас мой земляк из Винницы. Он ехал перед нами по крайней полосе на фуре со скоростью 50 км в час. Мы ехали во второй полосе со скоростью 90 км в час. В какой-то момент автобус начал медленно двигаться в сторону. И он ударился в эту фуру. А если бы этой фуры не было, то там дальше или отбойник, или столбы. Это ситуация, когда понимаешь, что вообще ничего не имеет значения после этого. И есть вещи реально важные. А мы паримся не всегда нужным, а не главным. Когда зашли врачи, мы лежали. И они говорят, что ее уже нет. И я в тот момент не поверил. Я думал — Марина сошла в Житомире», — рассказал актер в интервью программе «Зірковий шлях» (канал «Украина»).

Иваница уверяет, что не винит водителя автобуса в трагедии, и в этой ситуации мог бы оказаться любой. После аварии актер решил изменить свою жизнь.

Иваница ушел из известного юмористического коллектива, и, по его словам, ему стало легче. Фактически началась новая жизнь, появились новые роли в кино. Сейчас Олег снимается в новом сезоне популярного сериала «Женский доктор».

Ранее Егор Крутоголов рассказал, как он пытался уберечь Марину Поплавскую от трагедии.

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