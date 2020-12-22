Умер знаменитый французский актер Клод Брассер

Во вторник, 22 декабря, во Франции скончался знаменитый актер Клод Брассер. Ему было 84 года. Его карьера в кино продолжалась более 60 лет. Брассер является обладателем двух премий «Сезар». Правительство Франции наградило его орденом Почетного легиона. Брассер пользовался известностью далеко за пределами своей родины благодаря фильмам «Бум» и «Бум-2», «Короли шутки», «И слоны бывают неверны».

Клод Эспинасс (настоящая фамилия артиста) родился 15 июня 1936 года в Нейи-сюр-Сен в актерской семье. Его прадед основал династию цирковых акробатов. А его отец Пьер Брассер по праву считается одним из лучших актеров французского кинематографа. Мать Одетт Жуае была актрисой и писательницей. Ее крестным отцом был Эрнест Хемингуэй.

В 1957 году Клод попал в армию и служил во французском десанте в Алжире.

Решив пойти по стопам родителей, он взял фамилию отца. Его дебют состоялся в 1956 году в фильме «Встреча в Париже». Спустя два года он сыграл одну из больших ролей в драме «Сильные мира сего», где его партнером стал Жан Габен.

Брассер снимался в двух-трех картинах ежегодно. В начале 70-х он стал всеобщим любимцем во Франции благодаря сериалу «Новые приключения Видока». Ему досталась главная роль. Клод с одинаковым мастерством и успехом играл в комедиях, детективах, мелодрамах. Его партнерами в разные годы были Габен, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Бруно Кремер, Марчелло Мастроянни, Луи де Фюнес, Бурвиль, а партнершами — Анна Карина, Мирей Дарк, Софи Марсо.

Клод Брассер и Софи Марсо в фильме "Бум"

Первый «Сезар» Брассеру вручили в 1977 году за роль в комедии «И слоны бывают неверны». В 1980 году главной кинопремией Франции была отмечена его работа в криминальной драме «Война полиции».

Кадр из комедии "И слоны бывают неверны"

Клод всю жизнь увлекался спортом. В 60-х он выступал за сборную Франции по бобслею. Кроме того, стал победителем автогонки Париж — Дакар в паре с бельгийским гонщиком Жаки Иксом.

Актер был женат дважды. В марте 1961 года его супругой стала модель Пегги Рок. Вскоре они расстались. Пегги определилась со своей сексуальной ориентацией и стала партнершей писательницы Франсуазы Саган. Брассер же в 1970 году женился на Мишель Камбон, которая родила ему сына Александра. Он тоже стал актером, снялся в 10 фильмах и более чем 20 сериалах.

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