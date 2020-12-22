16 лет встречались тайно: объявившаяся любовница Этуша обвинила его вдову в пиаре
Светлану Гурусову, называющую себя гастрольной женой Владимира Этуша, возмутило, что изображение актера на могильной плите находится рядом с фото последней супруги Елены. Об этом сообщает СтарХит.
«В моей жизни он появился вполне молодым мужчиной — ему было 60 лет. Прекрасно выглядел все эти годы, что мы были вместе. Я не хотела видеть его в гробу», — заявила Гурусова в студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», объясняя почему не приехала на похороны актера в 2019 году.
Во время последнего визита в Москву 73-летняя Гурусова посетила могилу Этуша и поцеловала портрет на его памятнике. При этом она обвинила вдову актера в пиаре на браке со знаменитостью.
Светлана Гурусова
Гурусова заявила, что не афишировала связь с артистом и не хотела выходить за него замуж, но 16 лет тайно встречалась с ним. В качества доказательства любовной связи она показала телеграмму, якобы присланную ей Этушем.
При этом соседи Гурусовой сказали, что она аферистка и всю историю об отношениях с актером придумала.
Напоминаем, Владимир Этуш известен ролями в фильмах «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев». Он скончался в возрасте 96 лет.
Фото: скриншот видео455
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