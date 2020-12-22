"Я в кайфе!": Дорофеева восторженно отметила 10 миллионов просмотров своего скандального клипа

Известная певица Надя Дорофеева, недавно изменившая до неузнаваемости, с радостью сообщила, что ее скандальный клип на песню «Горит» набрал 10 миллионов просмотров.

«Ребята! 10 миллионов у клипа „gorit“ ! Я в кайфе!», — написала в Instagram Дорофеева.

Фанаты поздравляют певицу и пишут, что она это заслужила своим трудом.

Напомним, Надя Дорофеева начала сольную карьеру с песней «Горит». Певицу раскритиковали за то, что ее клип сняли на пешеходном мосту Аллеи Героев Небесной Сотни. Позже продюсеру Дорофеевой Потапу пришлось извиняться перед украинцами за такой промах.

Фото Instagram/nadyadorofeeva

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