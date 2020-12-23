Леся Никитюк «напросилась» на «Холостячку 2»

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая любит радовать своих фанатов соблазнительными фото, опубликовала в Instagram очередной снимок. Девушка подготовила свое гнездышко к Новому году. Красивая елка, семейство гномов и сама улыбающаяся Леся в маленьком черном платье — все говорит о том, что у ведущей отличное настроение и ожидание праздника.





«Шальная Лесяантрица уже нарядила дом, и сама нарядилась. платье тут не при чём», — написала она под снимком.



Поклонники засыпали ведущую комплиментами и просят ее принять участие в телешоу «Холостячка».

Коллеги Никитюк по шоу-бизнесу тоже считают, что лучшей кандидатуры для «Холостячки-2» не найти.



Напомним, Леся Никитюк свою личную жизнь не афиширует. В декабре 2017 года она сообщила, что выходит замуж за своего соседа, но в 2019 году заявила об отмене свадьбы.



Фото Instagram/lesia_nikituk

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