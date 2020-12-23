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Мел Гибсон настолько располнел, что его попросили меньше есть перед подготовкой к роли толстяка Санта-Клауса

8:51 23 декабря 2020
Мел Гибсон

Мел Гибсон, некогда считавшийся одним из самых сексуальных актеров Голливуда, настолько располнел, что его попросили поменьше есть перед подготовкой к роли Санта-Клауса в новой черной комедии «Толстяк» (или «Охота на Санту»).

Издание The Sun пишет, что обладатель премии «Оскар», привыкший изображать на экране крутых парней, рассказал, что собирался поправиться для съемок в этом фильме. И спросил создателей фильма Эшома и Иэна Нельмсов, нужно ли ему есть побольше мороженого и печенья, чтобы лучше вписаться в образ. Но братья уверили Мела, что он находится в «идеальной форме» для роли Санта-Клауса. «Оставь все, как есть. То, что фильм называется „Толстяк“, еще не означает, что у тебя должно быть ожирение», — сказали они. Сам актер называет себя «жирным в разумных пределах».

В этой картине 64-летний Гибсон, звезда фильмов «Смертельное оружие» и «Храброе сердце», сыграл роль Санта-Клауса, за которым послан убийца, нанятый злобным ребенком.


Фото — кадр из фильма

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