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Шоу-бизнес

«Обманешь – раненых не будет»: угроза на «Давай поженимся!» впечатлила Гарика Харламова

9:11 23 декабря 2020
Харламов

Шоумен Гарик Харламов, который постоянно высмеивает шоу «Давай поженимся», в очередной раз поиздевался над эпизодом попытки создания счастливой семьи.

На видео, опубликованном в Instagram комика, потенциальный жених с букетом цветом на пути к своей невесте встречает ее бывшего мужа. На просьбу отпустить бывшую, чтобы она смогла начать новую жизнь, муж Алексей отвечает, что он пришел на шоу только чтобы извиниться, не претендует на возобновление отношений.

Бывший муж не возражает, чтобы парень познакомился с его женой, но предупреждает: «Единственное я тебе говорю, и всем, кто будет, обманешь — раненых не будет».

Подписчики Харламова интересуются не спасовал ли жених после такого предупреждения. Некоторым непонятен постоянный интерес комика к этой передаче.

Напомним, сам Гарик Харламов после развода с актрисой Кристиной Асмус тоже завидный холостяк. К слову, недавно появилась информация, что он уже готов к новым отношениям и якобы сделал предложение одной известной певице.

Фото Instagram/garikkharlamov

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