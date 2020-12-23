«Когда «Текст» еще не был написан»: Асмус внезапно раскрыла причины развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус, расставшаяся с супругом — шоуменом Гариком Харламовым еще летом этого года, выложила в сеть провокационное фото, заставившее фолловеров вернуться к теме ее развода.

Фото, размещенное в Instagram, она никак не комментировала, лишь отметила эмодзи — «единорожкой».

Некоторые фолловеры заподозрили, что Кристина Асмус загрустила без Гарика Харламова, посчитав, что паре не следовало бы разводиться. К дискуссии присоединилась и сама актриса, заявившая, что она устала и, уйдя от мужа, счастлива.

Один из комментаторов предположил, что именно Харламов ушел от Асмус, и что это связано с романом «Текст». Однако актриса заявила, что подавала на развод еще до того, как он был написан. Позже по роману был сделан одноименный фильм.

Кстати, недавно Асмус выложила в сеть «бесстыжие» фото и похвасталась встречами с актером и режиссером Александром Молочниковым — у последнего репутация серцееда, но Кристину это не смущает.

Сам же Молочников в одном из интервью рассказывал, как покоряет женщин. Мол, дамы «покупаются» на образ «нищего романтика». «У меня не то, чтобы полное отсутствие материальных ценностей. Но я романтичный парень. Мне доставляет удовольствие делать жизнь того, кто мне симпатичен, неожиданной и яркой», — делился своими «секретами» актер.

Фото Кристины Асмус из социальных сетей.

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