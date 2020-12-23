73-летняя София Ротару на свежем фото показалась «девочкой-подростком»

Продюсер Руслан Евдокименко выложил в сеть фото со звездной мамой — певицей Софией Ротару.

«Фото со Звездой!» — так Евдокименко прокомментировал фотографию в Instagram.

Фолловеры обратили внимание на то, как прекрасно и молодо выглядит София Ротару в свои 73 года.

Помимо массы «сердечек» и «лайков» Руслан Евдокименко получил и предупреждение — ему посоветовали поберечь маму и меньше бывать с ней в публичных местах из-за пандемии коронавируса, который особо опасен для людей в возрасте. Сыну Ротару напомнили, что с «короной» в больницу попали композитор Александра Пахмутова и ее муж, поэт Николай Добронравов.

Ранее известная украинская модель, актриса и телеведущая Василиса Фролова, которая ожидает первенца, сообщила, что подхватила коронавирусную инфекцию и, похоже, у нее пропало обоняние.

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