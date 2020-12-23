28.22 / 28.52 34.23 / 34.80
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

73-летняя София Ротару на свежем фото показалась «девочкой-подростком»

9:38 23 декабря 2020
София Ротару

Продюсер Руслан Евдокименко выложил в сеть фото со звездной мамой — певицей Софией Ротару.

«Фото со Звездой!» — так Евдокименко прокомментировал фотографию в Instagram.

Фолловеры обратили внимание на то, как прекрасно и молодо выглядит София Ротару в свои 73 года.

Помимо массы «сердечек» и «лайков» Руслан Евдокименко получил и предупреждение — ему посоветовали поберечь маму и меньше бывать с ней в публичных местах из-за пандемии коронавируса, который особо опасен для людей в возрасте. Сыну Ротару напомнили, что с «короной» в больницу попали композитор Александра Пахмутова и ее муж, поэт Николай Добронравов.

Ранее известная украинская модель, актриса и телеведущая Василиса Фролова, которая ожидает первенца, сообщила, что подхватила коронавирусную инфекцию и, похоже, у нее пропало обоняние.

281

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Машина французской жандармерии

Во Франции убиты трое полицейских, пытавшихся спасти женщину

Король и его официальная наложница

Сотни голых фото официальной любовницы короля Таиланда попали в руки антимонархистов

Никитюк

Леся Никитюк «напросилась» на «Холостячку 2»

Оля Полякова

«На себя не похожи»: изменившуюся Олю Полякову спутали с Надей Дорофеевой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер