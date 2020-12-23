«Похудела очень мощно!» Лолита поразила «иванушку»

Фронтмен старейшего российского бойзбенда «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, который в этом году отметил свое 50-летие, опубликовал в Instagram фото с певицей Лолитой Милявской.

«Лолита легендочка! Похудела очень мощно! Красавица! Аж в 91 году познакомились и подружились! Ё-моё! 30 лет!», — написал «иванушка».

Некоторые фанаты артиста сначала подумали, что мужчина сфотографировался со своей мамой. Большинство фолловеров признают, что Лолита прекрасная певица и отлично выглядит, несмотря на возраст (Милявская старше Григорьева-Апполонова на 7 лет).

Напомним, продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко недавно заявил, что все солисты подписали джентльменское соглашение — обязательства по подготовке к 25-летнему юбилею группы. Кирилл Андреев обещал похудеть на 10 килограммов, Кирилл Туриченко — стал блондином, чтобы «Иванушки» соответствовали своему стилю — черный, белый, рыжий и лысый. А Григорьев-Апполонов должен «завязать» с алкоголем.

Фото Instagram/apollonov_ag

292

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter