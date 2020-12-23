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Шоу-бизнес

Внучка Ющенко раскрыла место своей учебы

11:00 23 декабря 2020
Доминика Ющенко

Внучка экс-президента Виктора Ющенко, Доминика, опубликовала в Stories Instagram-аккаунта своеобразную викторину. Она задавала вопросы своим подписчикам и сама давала на них ответы.

Так на вопрос, где она училась, Доминика выложила фото Киева и написала: «Лицей № 100 «Подол».

Девушка также сообщила свой возраст.

Напомним, внучка старшей дочери бывшего президента Доминика Ющенко очень активна в соцсетях. Она часто выкладывает видеоролики и рассказывает о своих бьюти-процедурах.

Фото Instagram/domenika_yushchenko

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