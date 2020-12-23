Внучка Ющенко раскрыла место своей учебы
Внучка экс-президента Виктора Ющенко, Доминика, опубликовала в Stories Instagram-аккаунта своеобразную викторину. Она задавала вопросы своим подписчикам и сама давала на них ответы.
Так на вопрос, где она училась, Доминика выложила фото Киева и написала: «Лицей № 100 «Подол».
Девушка также сообщила свой возраст.
Напомним, внучка старшей дочери бывшего президента Доминика Ющенко очень активна в соцсетях. Она часто выкладывает видеоролики и рассказывает о своих бьюти-процедурах.
Фото Instagram/domenika_yushchenko27
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter