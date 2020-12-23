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Шоу-бизнес

«Великолепно выглядите!» Валерий Леонтьев «исправился»

12:34 23 декабря 2020
Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев, чей повседневный образ совсем не похож на сценический, опубликовал в Instagram фото со съемок новогодней программы «Сегодня вечером» у Максима Галкина. Леонтьев презентовал новую песню «Пожалей».

Фолловеры засыпали любимого артиста комплиментами. Многие отметили отличный внешний вид 71-летнего певца.

Ранее Леонтьев заявлял, что в 2020 году планирует покинуть сцену. Позже певец объяснил, что это была такая шутка, и завершать музыкальную карьеру он не планирует.

Напомним, во время записи новогоднего концерта Леонтьева к нему на сцену забрался один из зрителей. Мужчина навеселе предложил певцу устроить танцевальный баттл. Но ему не удалось поразить зрителей — оказавшись у края сцены, мужчина с громкой бранью рухнул вниз.

Фото Instagram/valera_leontiev

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