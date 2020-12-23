У кинозвезды Майкла Дугласа родился внук

У 76-летнего американского актера Майкла Дугласа родился внук. Такой подарок к Рождеству сделали кинозвезде старший сын Камерон и его подруга — уроженка Бразилии Вивиан Тибес. Новорожденному дали имя Райдер.

У 42-летнего Камерона Дугласа уже есть дочь Луа, которую Вивиан родила 18 декабря 2017 года. Новоиспеченный дедушка и его жена Кэтрин Зета-Джонс поздравили пару в соцсетях, отметив при этом, что Луа, судя по выражению ее лица на семейном фото, пока что не прониклась восторгом от появления на свет братика.

В апреле 2010 года сын Камерон Дуглас был приговорен судом Нью-Йорка к пяти годам тюрьмы за торговлю наркотиками. С Вивиан он начал встречаться, когда вышел на свободу. После рождения дочери Камерон, который снимается в кино (хотя и с меньшим успехом, чем его звездный отец), признал, что ребенок придал его жизни смысл, помог ему стать лучше, покончить с прошлым и избавиться от наркозависимости.

Камерон — сын Майкла Дугласа, известного по фильмам «Основной инстинкт», «Роман с камнем», «Уолл-стрит», от первого брака с Диандрой Лукас. Они были женаты с 1977 по 2000 год. По завершении бракоразводного процесса Диандра получила от бывшего мужа 45 миллионов долларов.

У актера есть еще двое детей от 51-летней Кэтрин Зета Джонс, вместе с которой он недавно отметил 20-летие свадьбы. Их сыну Дилану 20 лет, а дочери Кэрис — 17.

В феврале этого года семья понесла утрату. В возрасте 103 лет умер отец Майкла — ветеран Голливуда Кирк Дуглас.



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